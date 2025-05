Almeno 16 persone sono state uccise da Israele nel bombardamento di un ospedale di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza

Martedì sera almeno 16 persone sono state uccise in un bombardamento dell’ospedale Europeo di Khan Yunis, ha fatto sapere il ministero della Salute della Striscia di Gaza (controllato da Hamas). L’esercito israeliano e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele, hanno annunciato il bombardamento sostenendo che avesse come obiettivo una base di Hamas localizzata sotto l’ospedale in cui si sarebbe trovato Mohammed Sinwar, divenuto capo dell’ala militare di Hamas dopo l’uccisione di suo fratello Yahya.

Altre decine di persone sono state ferite nel bombardamento dell’ospedale Europeo di Khan Yunis, che si chiama così perché fu costruito nel 1989 grazie a fondi dell’Unione Europea. Martedì è stato bombardato anche l’ospedale Nasser di Khan Yunis e due persone sono state uccise.