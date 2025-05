Sono cambiate ancora le regole sui check-in a distanza per gli alloggi turistici

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha accolto il ricorso di un’associazione di operatori del settore alberghiero e annullato una circolare del ministero dell’Interno che vietava di fare il check-in a distanza nelle strutture ricettive. La circolare di fatto rendeva inutili le key box, delle piccole scatole a combinazione con cui i turisti possono entrare autonomamente negli appartamenti presi in affitto, senza dover incontrare di persona i proprietari per farsi consegnare le chiavi.

I proprietari di appartamenti per turisti attaccano le key box sui muri o ai cancelli fuori dai portoni delle case. Negli ultimi anni sono diventate molto diffuse soprattutto nelle zone più turistiche delle città: sono considerate uno degli indicatori principali dei problemi del turismo eccessivo, che secondo i critici causa un aumento insostenibile dei costi delle case per i residenti.

L’identificazione degli ospiti da remoto può avvenire in vari modi, dall’invio dei documenti di identità via email o per messaggio all’uso di software molto più specifici che permettono di confermare la veridicità e la corrispondenza dei documenti. La procedura non è necessariamente legata alle key box, ma spesso le due cose sono associate: di frequente, soprattutto per gli affitti brevi, dopo l’identificazione digitale l’ospite va all’alloggio, trova la chiave nella cassetta e accede, senza incontrare nessuno. Varie associazioni di categoria, tra cui l’Associazione italiana gestori affitti brevi (Agaib), sono favorevoli all’identificazione a distanza ma contrarie all’uso delle key box.

– Leggi anche: Negli alloggi turistici non si potrà più fare il check-in a distanza

La circolare del ministero dell’Interno era di novembre del 2024 ed era stata applicata a partire da dicembre. Il capo della polizia Vittorio Pisani aveva motivato il provvedimento citando misure di sicurezza, visti anche i numerosi eventi in programma in Italia nei mesi successivi, come il Giubileo. Contestava inoltre che le varie procedure di identificazione degli ospiti a distanza non rispettassero i requisiti già previsti dalla legge, perché per esempio rendevano impossibile sapere chi effettivamente entrava nell’appartamento affittato.

Secondo il TAR però l’identificazione di persona non è necessariamente migliore di quella svolta con strumenti a distanza, e quindi non ci sono basi sufficienti per imporla. Sempre secondo il TAR la necessità di incontrare l’ospite di persona impone un onere aggiuntivo, e non giustificato, sugli affittuari. Il ministero dell’Interno potrà fare ricorso contro la decisione del TAR al Consiglio di stato, il tribunale del secondo grado di giudizio per la giustizia amministrativa.

Alcuni comuni comunque hanno già preso provvedimenti aggiuntivi contro le key box, su cui la decisione del TAR del Lazio di martedì non ha effetto. Per esempio il comune di Firenze ha espressamente vietato di posizionare le key box sul suolo pubblico, con un provvedimento in vigore dallo scorso febbraio.