È morto il fotografo brasiliano Sebastião Salgado, uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo, aveva 81 anni. L’Instituto Terra, che aveva fondato insieme alla moglie, ha confermato la notizia venerdì, ma non ha dato dettagli sulle circostanze della morte di Salgado né sul luogo in cui è avvenuta.

Salgado era nato in Brasile nel 1944. Dopo aver studiato economia a San Paolo, si era trasferito a Parigi per un master e poi a Londra per lavorare come economista. Viaggiò in Africa per conto della World Bank e iniziò a scattare le sue prime fotografie: nel 1972 lasciò il lavoro e tornò a Parigi con la moglie per fare il fotografo. Dopo qualche anno da freelance, nel 1979 cominciò a lavorare per l’agenzia fotografica Magnum Photos, una delle più importanti del mondo: nei 15 anni successivi lavorò a molti reportage in tutto il mondo, come Migrations, un progetto sulle persone che abbandonano la campagna per trasferirsi in città e che comprende fotografie scattate in 43 paesi.

Nel 1994 Salgado lasciò la Magnum e fondò insieme a sua moglie Lélia Wanick Salgado la Amazonas Images, un’agenzia fotografica che rappresentava solo Salgado.