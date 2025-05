Com’è possibile che l’impronta di Andrea Sempio sia venuta fuori solo 18 anni dopo

L’impronta di una mano destra al centro delle ultime notizie sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, non esiste più. Ne esistono però delle fotografie: è grazie a quelle che sarebbero stati fatti i confronti con le impronte di Andrea Sempio, indagato da marzo per l’omicidio, anche se per ora la procura di Pavia, che si occupa del caso, non ha confermato o smentito nulla.

Nelle fasi iniziali delle indagini sull’omicidio di Garlasco furono commessi molti errori. Anche la successiva vicenda giudiziaria per cui fu prima assolto, e poi condannato in via definitiva Alberto Stasi, all’epoca fidanzato di Poggi, fu molto travagliata. Per ora non è possibile sapere con certezza quanto i nuovi sviluppi siano legati a errori nelle prime indagini e quanto invece a progressi scientifici avvenuti nei 18 anni trascorsi dal delitto.

Secondo le ricostruzioni dei giornalisti che da anni si occupano del caso, nell’agosto del 2007 l’impronta era stata individuata dal Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma, che l’avevano identificata come “traccia di interesse dattiloscopico classificata 33”. Si trovava sul muro delle scale che portano alla cantina di casa di Poggi, il luogo in cui fu ritrovato il suo corpo.

Non era l’unica impronta trovata lungo le scale: ce n’erano anche di Marco Poggi, fratello della giovane donna uccisa, e di un carabiniere. Le prime erano state ritenute irrilevanti dato che Poggi viveva nella stessa casa, mentre quelle del carabiniere, che contrariamente alle regole da seguire sulle scene del crimine non indossava guanti, erano dovute a uno dei vari sbagli commessi nelle indagini.

All’epoca, ha spiegato il noto cronista di nera Massimo Pisa su Repubblica, l’impronta 33 era stata giudicata inutile per le indagini dalla consulenza tecnica del RIS, perché non abbastanza dettagliata per permettere confronti con altre impronte. Inoltre era stata sottoposta a un OBTI test, un’analisi praticata in ambito forense per rilevare la presenza di emoglobina umana, e quindi di sangue, che però era risultato negativo.

Ora invece una nuova consulenza, compiuta dal tenente colonnello Gianpaolo Iuliano, comandante della Sezione Impronte del RIS di Roma, e dal dattiloscopista forense Nicola Caprioli, dice che nell’impronta ci sono 15 minuzie sovrapponibili a quelle di Sempio. In dattiloscopia, la scienza che studia le sporgenze cutanee dei polpastrelli e dei palmi delle mani, quelle che generano le impronte, le minuzie sono i punti in cui queste creste hanno forme diverse da persona a persona e possono quindi aiutare a identificarne una specifica.

L’impronta 33 è stata presa in considerazione per le nuove indagini a partire dal 2020, quando i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano chiesero al procuratore aggiunto Mario Venditti di poter indagare per provare a capire se fosse stata lasciata da una mano sporca di sangue.

Dato che l’impronta non esiste più non sono state fatte nuove analisi chimiche, ma le fotografie sono state confrontate con due diverse campionature dell’impronta palmare di Sempio: la prima ottenuta con uno scanner ottico, la seconda con l’inchiostro.

Sempio, amico di Marco Poggi, era già finito al centro delle indagini tra il 2016 e il 2017 per via della presenza del suo DNA riscontrata sotto le unghie di Poggi. Al tempo le indagini nei suoi confronti furono archiviate anche perché la quantità di DNA trovata non era stata ritenuta sufficiente per fare una comparazione attendibile. I campioni del DNA di Sempio adesso sono stati analizzati con tecniche più aggiornate rispetto a quelle di allora. Saranno inoltre esaminati altri reperti raccolti nel 2007 su cui erano presenti ulteriori impronte mai analizzate.