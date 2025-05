È morto Nino Benvenuti, uno dei pugili italiani più importanti di sempre

Nino Benvenuti, ex pugile italiano tra i più importanti di sempre vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nella categoria pesi welter, è morto a 87 anni. Fu il detentore di alcuni dei più prestigiosi titoli mondiali di questo sport, noto per le rivalità con lo statunitense Emile Griffith e con l’argentino Carlos Roque Monzón, che alla fine degli anni Sessanta fecero appassionare migliaia di spettatori. Insieme a colleghi come Primo Carnera e Duilio Loi, Benvenuti fu uno dei primi pugili italiani ad affermarsi a livello internazionale.

Nato nel 1938 a Isola d’Istria, nell’allora provincia italiana di Pola (oggi fa parte del territorio della Slovenia), Benvenuti cominciò a praticare la boxe a 13 anni per volontà del padre: esordì tra i dilettanti negli anni Cinquanta, e nel decennio successivo, dopo la vittoria della medaglia d’oro ai Giochi di Roma, si inserì nel circuito dei professionisti, facendosi allenare da Libero Golinelli e diventando in pochi anni uno dei pugili più vincenti e rispettati al mondo. In quel periodo la sua fama fu legata soprattutto alla cosiddetta “trilogia”, cioè i tre incontri che disputò contro Griffith al Madison Square Garden di New York tra il 1967 e il 1968, e che furono tutti vinti da Benvenuti per decisione unanime della giuria (ossia per aver fatto più punti dell’avversario). Benvenuti si ritirò dal pugilato professionistico nel 1971: in carriera disputò 90 incontri, vincendone 82, perdendone 7 e pareggiandone soltanto uno.

Dopo il ritiro lavorò soprattutto come attore in alcuni spaghetti western (i western diretti e prodotti da registi italiani a Cinecittà, a Roma) e come commentatore sportivo.

