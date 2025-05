La prima Champions League maschile di Perugia nella pallavolo

Domenica sera la Sir Safety Perugia Volley ha vinto per la prima volta nella storia la Champions League maschile di pallavolo, battendo in finale la squadra polacca Warta Zawiercie. È la seconda volta consecutiva che una squadra italiana vince la Champions League maschile: l’anno scorso l’aveva vinta l’Itas Trentino Volley, che però non era riuscita a qualificarsi per il torneo di quest’anno. Perugia è una delle migliori squadre italiane degli ultimi anni, e dal 2018 ha vinto due volte il campionato italiano, quattro volte la Coppa Italia e due volte il Mondiale per club: la Champions League però è probabilmente il miglior risultato della sua storia nella pallavolo.

Le Final Four (cioè le semifinali e la finale) si sono giocate tutte nell’Atlas Arena di Lodz, in Polonia e sono state partite secche: non c’era cioè una partita di andata e una di ritorno. Per raggiungere le Final Four, Perugia aveva vinto i quarti di finale contro un’altra italiana, la Powervolley Milano, mentre in semifinale ha battuto per tre set a zero la squadra turca dell’Halkbank Ankara (si gioca al meglio dei cinque set, quindi vince chi arriva prima a tre).

La finale contro la Warta Zawiercie è stata combattuta: Perugia ha vinto i primi due set (entrambi a 25-22), ma la Zawiercie ha poi recuperato vincendo i due set successivi. La partita si è quindi decisa al tie-break, un set supplementare più breve che si gioca sul punteggio di 2 set a 2, e in cui si arriva a 15 invece che a 25: Perugia ha infine vinto 15-10.

Il palleggiatore e capitano del Perugia Simone Giannelli è stato votato MVP delle Final Four, cioè miglior giocatore di questo mini torneo. Giannelli ha 28 anni ed è considerato uno dei migliori pallavolisti della sua generazione, aveva già vinto una Champions con Trento nel 2018 e Europei e Mondiali nel 2021 e nel 2022 con la Nazionale italiana, di cui da qualche anno è capitano.

Per Perugia sono stati decisivi anche l’opposto tunisino Wassim Ben Tara, che ha segnato 22 punti (di cui tre ace, i punti segnati direttamente dalla battuta), lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi (18 punti) e quello giapponese Yuki Ishikawa (20 punti).