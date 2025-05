Le foto di domenica a Cannes

The Phoenician Scheme (La trama fenicia) è l’ultimo film di Wes Anderson: presentato ieri tra quelli in concorso a Cannes, uscirà nei cinema italiani il prossimo 28 maggio. Ha per protagonista Benicio del Toro e racconta la storia di uno degli uomini più ricchi d’Europa che tra vari intrighi decide di lasciare la sua eredità all’unica figlia femmina, suor Liesl (Mia Threapleton). Nel cast ci sono anche Michael Cera, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend e Bill Murray, presenti alla prima a Cannes insieme ad altre facce note, come Shia LaBeouf, Julianne Moore e Carla Bruni, per nominare solo alcune delle persone che valeva la pena fotografare ieri.