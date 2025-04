Il trailer del nuovo film di Wes Anderson, “La trama fenicia”

Lunedì Universal Pictures ha condiviso il trailer del nuovo film di Wes Anderson, The Phoenician Scheme, in italiano La trama fenicia. Ha per protagonista Benicio del Toro e racconta la storia di uno degli uomini più ricchi d’Europa che tra vari intrighi decide di lasciare la sua eredità all’unica figlia femmina, Suor Liesl (Mia Threapleton). La trama fenicia uscirà nei cinema italiani il prossimo 28 maggio. Nel cast ci sono anche Michael Cera, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Rupert Friend e Hope Davis.

Il trailer in italiano:

E in inglese:

– Leggi anche: Ci siamo stancati delle parodie di Wes Anderson?