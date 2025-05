Celebripost

Questa settimana molte delle persone che valeva la pena fotografare erano prevedibilmente al festival di Cannes, cui stiamo dedicando una raccolta fotografica giornaliera. L’attrice Jessica Gunning invece era ai BAFTA per la TV, in cui è stata premiata come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Martha nella serie Baby Reindeer; le attrici Christine Baranski e Nicole Kidman erano alla presentazione della seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti; e Gianni Morandi e Cesare Cremonini a festeggiare la vittoria della Coppa Italia del Bologna. A proposito di sport, in questa raccolta c’è anche la tennista Jasmine Paolini, che si è qualificata per la finale degli Internazionali d’Italia. E poi c’è stata la prima londinese del nuovo Mission: Impossible in cui si sono visti Rod Stewart e la moglie Penny Lancaster e anche Tom Cruise, che il giorno prima era con il resto del cast a presentarlo al festival di Cannes. Per finire con due foto che probabilmente avrete già visto in giro, per motivi diversi: la stretta di mano tra Donald Trump e il presidente siriano ed ex terrorista ricercato Ahmad al Sharaa e il tennista Jannik Sinner da papa Leone XIV.