Il workshop estivo del Post a Peccioli

Il settimo workshop di scrittura e giornalismo a Peccioli, in Toscana, organizzato dal Post insieme alla Fondazione Peccioliper sarà da lunedì 7 a domenica 13 luglio. Le regole sono le stesse degli scorsi anni: il workshop è gratuito e saranno sette giorni di lezioni, esercitazioni e condivisioni di alcune delle cose che abbiamo imparato in questi quindici anni di vita del Post. Per candidarsi bisogna avere tra i 18 e i 26 anni e la scadenza per farlo è il 20 maggio.

Il workshop si svolge all’interno del festival 11 Lune: è sostenuto e coordinato dalla Fondazione Peccioliper, che ha proposto la prima volta nel 2019 questo progetto per collaborare alla formazione di giovani sui temi dell’informazione accurata e di qualità. Nelle edizioni passate ha ospitato in tutto più di 120 studenti, ha ricevuto oltre mille domande di partecipazione, e si è concluso con la realizzazione di cinque speciali pubblicati sul Post prodotti dagli studenti. Gli studenti del workshop saranno ospitati negli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione, dopo aver raggiunto Peccioli autonomamente.

Le lezioni occuperanno otto ore di ogni giornata e saranno tenute dalla redazione del Post, a cominciare dal direttore editoriale Luca Sofri, dal direttore responsabile Francesco Costa e dalla vicedirettrice Elena Zacchetti: riguarderanno diversi aspetti teorici e pratici dell’informazione contemporanea e si concluderanno con la realizzazione di una serie di articoli.

Ci si candida qui.