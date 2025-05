Chi c’è al Concerto del primo maggio 2025

Oggi, primo maggio 2025, in occasione della Festa dei lavoratori ci sarà il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, a Roma. Il cosiddetto “Concertone” viene organizzato ogni anno dal 1990 dai sindacati CGIL, CISL e UIL ed è trasmesso in diretta televisiva su Rai 3 (in televisione o su RaiPlay) a partire dalle 15:15 e fino a mezzanotte, con una interruzione dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali. A condurlo quest’anno saranno le cantanti Noemi e BigMama e il cantante Ermal Meta, affiancati dallo youtuber e divulgatore Vincenzo Schettini.

I cantanti e i gruppi che si esibiranno al concerto del primo maggio sono, in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Alfa

Andrea Cerrato

Anna and Vulkan

Anna Carol

Anna Castiglia

Arisa

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Carl Brave

Centomilacarie

Dente

Ele A

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Federica Abbate

Franco126

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Gazzelle

Ghali

Giglio

Giorgia

Giorgio Poi

Giulia Mei

I Benvegnù

Il Mago del Gelato

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Leo Gassmann

Luchè

Lucio Corsi

Mimì

Mondo Marcio

Orchestraccia ft. Mundial

I Patagarri

Pierdavide Carone

Rocco Hunt

Senhit

Serena Brancale

Shablo

The Kolors

Tredici Pietro

