Cosa sappiamo sull’investimento a Vancouver

Kai-Ji Adam Lo, un uomo di trent’anni residente a Vancouver, è stato accusato dell’omicidio di 8 delle 11 persone uccise durante l’attacco contro una festa della comunità filippina della città, avvenuto attorno alle 20 di sabato (le 5 di mattina in Italia). È quasi certo che i capi d’accusa nei suoi confronti aumenteranno nelle prossime ore, mentre si concludono le operazioni per l’identificazione di tutte le persone uccise. La polizia ha fatto sapere che avevano tra i 5 e i 65 anni. Nell’attacco sono state ferite decine di altre persone, alcune in modo grave.

Lo è accusato di aver guidato un suv nero contro la folla radunata tra la 41esima strada e Fraser Street per celebrare il Lapu Lapu Day (una festa filippina in memoria di un capo indigeno che lottò contro la colonizzazione spagnola nel 1500). L’uomo era stato fermato dai presenti subito dopo l’attacco, ed era stato trattenuto in attesa della polizia. In alcuni video pubblicati sui social si vede l’uomo vicino a una grata che si scusa per quanto accaduto, tra le urla della folla.

La polizia ha escluso da subito che quello di sabato fosse stato un attentato terroristico diretto contro la comunità filippina: Lo in passato aveva avuto problemi con la polizia e rapporti con servizi sanitari per motivi di salute mentale. Secondo quanto ricostruito dal giornale canadese Globe and Mail, attraverso le pagine social di Lo e i vicini di casa, la sua famiglia si era trasferita in Canada una decina di anni fa (probabilmente da Taiwan).

Il padre morì per una malattia diversi anni fa e l’anno scorso il fratello Alexander era stato trovato morto in un appartamento non lontano da quello della famiglia. A ottobre inizierà il processo contro Dwight William Kematch, l’uomo accusato di averlo ucciso. In seguito alla morte del fratello Lo aveva lanciato una raccolta fondi online per sostenere la famiglia, che aveva problemi economici.

Domenica il primo ministro canadese Mark Carney ha annullato gli ultimi eventi della campagna elettorale prima delle elezioni che si terranno oggi in Canada, in segno di rispetto per la comunità filippina. La polizia ha detto che prima dell’evento erano state condotte le valutazioni sul rischio per la sicurezza, e che erano state prese tutte le precauzioni ritenute necessarie. Ha aggiunto che quanto accaduto cambierà inevitabilmente le valutazioni sui prossimi eventi.

