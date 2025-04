A Vancouver un’auto ha investito e ucciso diverse persone a un festival di strada

Una persona ha guidato la propria auto contro i partecipanti di una festa della comunità filippina a Vancouver, una grossa città sulla costa occidentale del Canada. Il numero di persone uccise non è noto, e la polizia non ha diffuso informazioni sull’identità del guidatore, che è stato arrestato. La via era piena di persone e di camion che servivano cibo di strada.

La festa si chiama Lapu Lapu Day. L’incidente è avvenuto attorno alle 20 ora locale (le 5 di mattina in Italia). Le foto scattate sul posto mostrano un gran numero di auto della polizia e un SUV nero con la parte davanti schiacciata.