C’è un enorme blackout in Spagna e Portogallo

Dalle 12 di lunedì mattina è in corso un enorme blackout in gran parte della Spagna e del Portogallo. Il blackout sta causando l’interruzione di molti sistemi di telecomunicazione, della rete ferroviaria e di quella metropolitana in molte città: solo sulle isole c’è ancora elettricità, mentre nei Paesi Baschi la corrente è tornata dopo circa un’ora e mezza di interruzione. Il governo spagnolo e quello portoghese stanno indagando sulle cause del blackout, ma per il momento non è stata data nessuna spiegazione ufficiale di ciò che è successo.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha convocato una riunione di emergenza del governo della sede del centro di Controllo della Rete elettrica, iniziata alle 14, mentre il presidente della regione autonoma dell’Andalusia ha detto di ritenere che il blackout sia stato causato «da un attacco informatico»: questa convinzione sarebbe basata sui dati del governo della regione, e non su indicazioni del governo centrale.

Sindaci e autorità locali hanno invitato le persone a non prendere l’auto, perché l’assenza di semafori sta causando gravi problemi di traffico soprattutto nelle grandi città, il lavoro nelle industrie del paese si è fermato, mentre gli ospedali non hanno avuto particolari problemi grazie alla presenza di generatori di emergenza. In molti negozi e supermercati si può pagare solo con denaro e non con le carte, mentre la rete internet funziona, ma potrebbe essere messa in crisi se il blackout dovesse proseguire a lungo.

Sia in Spagna che in Portogallo alcune decine di persone erano rimaste intrappolate nelle metropolitane, ma sono state liberate. In entrambi i paesi sono invece numerose le chiamate ai numeri di emergenza di persone bloccate negli ascensori.

Le cinque centrali nucleari spagnole (sette reattori) hanno smesso di produrre energia per un sistema automatico di sicurezza: non si registrano interruzioni ai normali processi interni grazie alla presenza di generatori, ma non immettono più corrente nella rete elettrica.

In alcuni aeroporti, come quelli di Madrid, Barcellona o Lisbona, si segnalano cancellazioni di voli, mentre altri per ora continuano a lavorare normalmente.

(In aggiornamento)