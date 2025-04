Un comune olandese ha ammesso di aver buttato per sbaglio un’opera di Andy Warhol

Giovedì il comune di Maashorst, nei Paesi Bassi, ha ammesso di aver buttato per sbaglio 46 opere d’arte: tra queste ce n’era anche una dell’artista statunitense Andy Warhol, che in vita fu il più celebre rappresentante della cosiddetta Pop Art. Si tratta di una serigrafia (cioè un’opera stampata a partire da un modello replicabile) che raffigura Beatrice dei Paesi Bassi, regina dal 1980 al 2013, e il cui valore stimato è di 15mila euro.

Le opere facevano parte di una collezione dell’ex comune di Uden, che nel 2022 si è unito al vicino Landerd per formare Maashorst: sono state smarrite durante i lavori di ristrutturazione del municipio, in corso dallo scorso anno.

Secondo l’agenzia indipendente incaricata di indagare sul caso, le opere erano conservate in condizioni pessime nel seminterrato del municipio: erano ammassate all’interno di alcuni bidoni della spazzatura e, già prima dello smarrimento, presentavano dei segni di usura piuttosto evidenti. «È molto probabile che le opere d’arte siano state portate via accidentalmente insieme alla spazzatura», hanno detto alcuni membri del consiglio comunale, secondo cui recuperarle è impossibile.

«Non è così che si trattano gli oggetti di valore», ha detto il sindaco Hans van der Pas all’emittente pubblica nederlandese NOS. «È una questione seria quando i beni pubblici, soprattutto le opere d’arte di valore culturale e storico, vengono trattati con una negligenza del genere… Ma ormai è successo. Ce ne rammarichiamo molto».

La serigrafia faceva parte di una serie che Warhol realizzò nel 1985, intitolata Reigning Queens e dedicata a quattro regine regnanti ai tempi: Elisabetta II d’Inghilterra, Margherita II di Danimarca, Ntombi Twala di eSwatini (ex Swaziland) e per l’appunto Beatrice dei Paesi Bassi. A novembre altre due opere appartenenti alla stessa serie erano state rubate in una galleria d’arte di Oisterwijk, nel sud dei Paesi Bassi.

