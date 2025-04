Quanto è aumentato l’affitto di una stanza nelle città universitarie italiane

Negli ultimi quattro anni, nelle città universitarie italiane, l’affitto medio per una stanza singola è molto aumentato: a Bologna del 73 per cento, a Padova del 61 per cento, a Firenze del 59 per cento. Lo dice un’indagine di Immobiliare.it, il grande sito di annunci immobiliari, che ha anche confrontato le variazioni negli affitti medi per stanza singola rispetto a quelli per altri tipi di alloggi: l’aumento è «significativamente superiore» a quello che c’è stato per monolocali, bilocali e trilocali.

Dal 2021 a oggi gli affitti delle stanze singole sono aumentati soprattutto nelle città che ospitano università con più di 40mila iscritti. Bologna, dove si parla da anni delle difficoltà degli studenti a trovare un alloggio, è quella in cui l’aumento è stato maggiore e oggi in media una stanza costa 651 euro al mese. Nello stesso periodo gli affitti medi per gli altri tipi di appartamenti sono aumentati del 30 per cento: un aumento considerevole, dovuto al costo maggiore dei mutui che ha fatto crescere la domanda di case in affitto, ma molto inferiore all’aumento del prezzo delle stanze singole.

Padova e Firenze, dove una stanza in media costa 508 e 618 euro al mese, sono la seconda e la terza città dove gli aumenti sono stati maggiori. Segue Torino dove l’affitto medio delle singole, 483 euro al mese, è di soli 20 euro inferiore al canone richiesto per un monolocale. In questo caso l’aumento rispetto al 2021 è stato del 56 per cento.

Anche a Milano, che era già la città più cara dove affittare una stanza, c’è stato un aumento del 44 per cento: ora l’affitto medio per una singola è di 714 euro al mese.

Nelle città che ospitano università più piccole gli aumenti in percentuale sono stati anche maggiori. A Trento l’affitto medio delle singole è cresciuto del 73 per cento e ora ammonta a 549 euro al mese. Sono solo 30 euro in meno rispetto all’affitto medio per un monolocale. A Venezia l’aumento è stato del 60 per cento e ora in media una singola costa 482 euro al mese.