Fotografie dal mondo dopo la morte del papa

La morte di un papa è uno di quegli eventi in grado di diventare immediatamente la notizia più importante più o meno in ogni luogo del mondo. In queste ore molte persone si stanno radunando in piazza San Pietro, in Vaticano, dove ieri c’è stata la sua ultima apparizione in pubblico, ma intanto arrivano fotografie di fedeli che pregano in chiesa o per strada in posti lontanissimi e diversissimi. Le campane di Notre-Dame, a Parigi, hanno suonato 88 rintocchi, uno per ogni anno di vita di papa Francesco, come vuole una delle tradizioni con cui si ricorda la morte del papa. A Roma il comune ha annunciato che annullerà tutti i propri eventi pubblici fra oggi e domani.

– Leggi anche: Tutti gli aggiornamenti sulla morte di papa Francesco, man mano che arrivano