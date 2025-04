Il movimento dietro le proteste contro Trump negli Stati Uniti

Sabato negli Stati Uniti ci sono state nuove proteste contro il presidente Donald Trump dopo quelle, ancora più grandi, di due settimane fa. Sono avvenute in più di 700 città e hanno partecipato decine di migliaia di persone: una conferma, oltre che del largo scontento nei confronti delle azioni di Trump da quando è tornato presidente, anche della dimensione che sta assumendo il movimento che le organizza a partire dal 5 febbraio, data della prima manifestazione. La prossima è prevista il 1° maggio.

Il movimento si chiama “50501”. Si pronuncia fifty, fifty, one, che significa “cinquanta, cinquanta, uno” e si riferisce allo slogan «cinquanta proteste, cinquanta stati, un movimento» (gli Stati Uniti hanno 50 stati, più il distretto federale della capitale Washington).

È un movimento nato su Reddit, social network molto usato negli Stati Uniti, che funziona per lo più come grande aggregatore di notizie e informazioni che vengono condivise, votate e anche lungamente commentate dai suoi iscritti. Sul social c’è un subreddit, cioè un forum di discussione, che si chiama 50501 e a cui sono iscritti più di 280mila utenti. Il nome è nato da un moderatore del social, che aveva suggerito di adottare un nome semplice e che potesse tenere insieme tutte le mobilitazioni nei vari stati.

Da quella discussione il movimento si è ingigantito e oggi ha un sito internet per gestire gli eventi, profili sui principali social e soprattutto gruppi di attivisti sparsi per il paese.

Non ha una struttura gerarchica, o una vera e propria leadership nazionale, ma è organizzato su base locale. Gli attivisti di 50501 si coordinano con le piattaforme di messaggistica Discord e Signal, con gruppi divisi per stato e città. Diversi gruppi di attivisti e associazioni esistenti hanno aderito, espandendo la rete e coordinandosi tra loro.

Sarah Parker, una delle portavoci, ha raccontato che in passato ha fatto parte di altri movimenti, come Black Lives Matter e Occupy, ma che «questa è la prima volta che vedo qualcosa che chiamerei un ecosistema vivente», cioè decentrato e secondo lei più spontaneo. Le proteste hanno poi un carattere apartitico: Hunter Dunn, un altro portavoce, ha detto che tra gli attivisti ci sono persone registrate come elettrici ed elettori Democratici, Repubblicani e indipendenti.

Un’altra novità, notata dal New York Times, è che durante il primo mandato di Donald Trump le proteste si concentravano perlopiù su una causa specifica, mentre nel caso di 50501 abbracciano una pluralità di temi – anche perché è difficile stare dietro a tutto ciò che ha fatto Trump in questi primi mesi (è una sua tattica precisa). Le proteste contestano più cose insieme: i dazi, i licenziamenti nelle agenzie federali, le politiche antimmigrazione, lo smantellamento dei programmi governativi su inclusione e diversity, lo scontro tra il governo e le università.

Infine, attorno alle manifestazioni vengono organizzati eventi di altro tipo, come raccolte fondi, di indumenti da dare in beneficenza, o distribuzioni di cibo.

