Francesco Costa è il nuovo direttore del Post

Dal 19 aprile Francesco Costa è il direttore responsabile del Post, il giornale online di cui dal 2016 era vicedirettore. Sostituisce alla direzione Luca Sofri, fondatore e direttore del Post nei suoi primi quindici anni di pubblicazione.

Il cambio di direzione era stato annunciato all’inizio dell’anno. Costa si occuperà del giornale e delle attività legate al sito, alle newsletter e ai podcast. Luca Sofri diventa direttore editoriale del Post, per occuparsi di tutto quello che sta intorno al giornale e che negli ultimi anni è cresciuto molto (dagli eventi alla pubblicazione di libri e riviste), oltreché di quello che al giornale servirà per continuare a crescere come ha fatto in questi anni.

Francesco Costa è nato a Catania nel 1984 e fa parte del piccolo gruppo di giornalisti con cui Sofri fondò il giornale, nel 2010. Per molti anni si è occupato del lavoro quotidiano della redazione, nel 2015 ha ideato il progetto di racconto giornalistico degli Stati Uniti Da Costa a Costa e dal 2021 al 2025 ha condotto Morning, la rassegna stampa quotidiana del Post. I suoi libri più recenti sono California (2022) e Frontiera (2024).