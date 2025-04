Mercoledì la Commissione Europea approverà dei dazi sui prodotti statunitensi, in risposta a quelli decisi da Trump

La Commissione Europea ha annunciato che mercoledì 9 aprile approverà nuovi dazi ai prodotti statunitensi importati nel territorio dell’Unione, come ritorsione per i dazi sui prodotti europei introdotti dall’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump. Finora la Commissione – che si occupa di politica commerciale per conto di tutti i 27 paesi dell’Unione – non aveva stabilito una posizione condivisa sui nuovi dazi statunitensi.

Il commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza economica Maros Sefcovic ha detto che i dazi europei saranno approvati in occasione della consueta riunione dei commissari europei, che si tiene proprio di mercoledì. Sefcovic ha aggiunto che se tutto filerà liscio i primi dazi entreranno in vigore il 15 aprile.

I dazi introdotti da Trump nei confronti di tutti i partner commerciali degli Stati Uniti sono ritenuti disastrosi per le conseguenze che potrebbero avere sull’economia globale. Lunedì la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha comunque fatto capire che un negoziato con gli Stati Uniti è ancora in corso, spiegando di aver proposto al governo di Trump un azzeramento reciproco dei dazi sui beni industriali.

