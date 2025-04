La dura riposta di von der Leyen ai nuovi dazi degli Stati Uniti

Giovedì mattina la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha risposto molto criticamente ai nuovi dazi annunciati da Donald Trump nei confronti di tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, compresa quindi anche l’Unione Europea. Von der Leyen ha risposto a Trump dall’Uzbekistan, dove si trova per una riunione tra leader europei e dell’Asia centrale.

L’economia globale soffrirà enormemente. L’incertezza aumenterà vertiginosamente e innescherà l’aumento di un ulteriore protezionismo. Le conseguenze saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo.

Mercoledì Trump ha annunciato dazi minimi del 10 per cento per tutti i partner commerciali degli Stati Uniti. Ha inoltre deciso dazi aggiuntivi per 50 paesi che secondo il presidente statunitense avrebbero ostacolato maggiormente il paese con le loro “barriere commerciali”: tra questi c’è l’intera Unione Europea, a cui saranno imposti dazi del 20 per cento. I nuovi dazi entreranno in vigore il 9 aprile.

Von der Leyen ha detto che i dazi statunitensi saranno un colpo molto duro per l’economia di tutto il mondo, che i farmaci costeranno di più, così come il trasporto, che l’inflazione salirà e che tutte le imprese, grandi e piccole, ne risentiranno. Ha poi aggiunto che la Commissione Europea è pronta a rispondere con dazi reciproci: sta finalizzando un primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi su acciaio e alluminio, entrati in vigore a marzo, e ora sta preparando un nuovo pacchetto per replicare ai nuovi dazi.