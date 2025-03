Sono stati annunciati i vincitori del World Press Photo, uno dei concorsi di fotogiornalismo e fotografia documentaria più prestigiosi al mondo. Il concorso è diviso in sei aree geografiche (o regioni) e per ciascuna sono stati annunciati i vincitori delle tre categorie in cui è suddiviso. Il vincitore del World Press Photo of the Year, il premio più importante, sarà comunicato il 17 aprile e selezionato tra le foto presentate oggi.

Le regioni in cui si divide il concorso sono Africa; Asia Pacifica e Oceania; Europa; America del Nord e Centrale; America del Sud; Asia Occidentale, Centrale e Meridionale, in modo da garantire una maggiore varietà di storie provenienti da tutto il mondo. In ogni regione geografica si può competere in tre categorie in base al formato dell’immagine: Singole (fotografie a esposizione singola); Storie (una storia composta da 3-10 fotografie); Long-Term Projects (progetti a lungo termine su un unico tema contenenti tra le 24 e le 30 fotografie). Da quest’anno per ogni regione sono selezionati tre vincitori per le prime due categorie (invece di uno solo, come negli ultimi tre anni), e uno nella categoria Long-Term Projects.

Le immagini vincitrici parlano delle notizie e delle storie del 2024: ci sono fotografie che documentano le proteste avvenute in varie parti del mondo (Kenya, Georgia, Myanmar, Bangladesh); l’impatto della crisi climatica con fotografie da Perù, Brasile, Filippine; e altre dai conflitti in corso in Ucraina e Palestina. Alcuni lavori ruotano intorno al tema della famiglia, con storie di malattie o separazioni. È stata premiata anche una fotografa italiana, Cinzia Canneri, che ha vinto il premio per il miglior progetto a lungo termine nella regione Africa, con un lavoro che documenta le esperienze delle donne eritree scappate dal paese.

Quest’anno il numero di progetti e fotografi premiati è salito a 42, selezionati tra circa 60mila immagini, ricevute da 3.778 fotografi provenienti da 141 paesi. Il processo di valutazione si è svolto nell’arco di sei settimane, coinvolgendo apposite giurie regionali e una giuria globale. Quest’anno presiede la giuria globale del concorso Lucy Conticello, direttrice della fotografia per M, il magazine di Le Monde.

Il vincitore del World Press Photo of the Year sarà annunciato insieme al secondo e al terzo classificato il 17 aprile ad Amsterdam, durante la conferenza stampa inaugurale della mostra del concorso. Le storie premiate saranno poi esposte in tutto il mondo con una mostra itinerante che in Italia arriverà a Genova, Roma, Torino, Bologna, Bari e Lucca: qui il calendario completo.