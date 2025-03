La Corte suprema brasiliana decide oggi su Bolsonaro e il tentato colpo di stato

La Corte suprema del Brasile deciderà oggi, mercoledì 26 marzo, se avviare una procedura penale contro l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, accusato di avere tentato un colpo di stato alla fine del 2022: voteranno cinque degli undici giudici della Corte, gli stessi che poi dovranno eventualmente giudicarlo. Ci sono altri sette imputati, importanti membri dell’esercito e della polizia. La procura generale ha accusato Bolsonaro di cinque reati; l’ex presidente rischia fino a 43 anni di carcere.

In Brasile l’esito di questo giudizio preliminare è considerato scontato: Bolsonaro sarà quasi certamente processato e molto probabilmente condannato. Il presunto piano criminale è stato ricostruito dalla polizia federale con molti dettagli e in modo articolato. In più i cinque giudici della Corte suprema che lo giudicheranno sono piuttosto agguerriti: sono perlopiù di orientamento progressista e hanno preso in passato decisioni contrarie all’ex presidente.

Il caso in questione è quello che ha portato all’assalto delle istituzioni brasiliane l’8 gennaio 2023, quando furono attaccati parlamento, Corte suprema e ufficio presidenziale a Brasilia, la capitale del Brasile. Ma secondo l’accusa il piano era molto più ampio e prevedeva di bloccare con l’esercito la transizione democratica dopo la vittoria elettorale alle presidenziali di Luiz Inácio Lula da Silva, rivale di Bolsonaro: non si realizzò solo per il mancato appoggio di gran parte dei leader militari del paese.

Prevedeva fra le altre cose di incarcerare o uccidere Lula, il suo vicepresidente Geraldo Alckmin e il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes.

A guidare il giudizio preliminare e poi l’eventuale processo, nel ruolo di “relatore”, sarà proprio Alexandre de Moraes, che riassumerà i punti principali in questione, darà la parola a difesa e accusa e fornirà il primo responso sull’apertura del caso penale (poi seguiranno i voti degli altri quattro giudici). È il giudice più noto e più discusso del paese. Una parte dei brasiliani lo considera l’uomo che ha salvato la democrazia durante la presidenza di Bolsonaro, l’altra ritiene che abusi dei suoi poteri per fini politici.

La Corte suprema brasiliana è composta da undici membri, che vengono nominati dal presidente della Repubblica e restano in carica fino al compimento del 75° anno di età, quando vanno in pensione obbligatoria.

A differenza della Corte suprema statunitense, non si esprimono sempre in sessione plenaria, anche perché hanno competenze più ampie e ricevono circa 100mila richieste di pronunciamento ogni anno: ne analizzano fra le 500 e le 1.000. La sessione plenaria si riunisce e delibera per i casi legati alla costituzionalità, altrimenti ci si affida a una delle due sottosezioni, chiamate turmas, da 5 giudici (l’undicesimo è il presidente). Nei casi legati alle procedure e su cui la giurisdizione è più ricca la corte è monocratica: decide cioè un giudice solo.

La difesa di Bolsonaro aveva richiesto che il caso fosse discusso in sessione plenaria, ma la richiesta è stata respinta, anche con qualche critica da parte degli stessi giudici esclusi. Due, André Mendonça e Kassio Nunes Marques, sono stati nominati proprio da Bolsonaro, ma non fanno parte della prima sottosezione, quella coinvolta in questo caso. È stata respinta anche una richiesta della difesa di escludere i giudici nominati da Lula.

Il gruppo di cinque giudici è piuttosto omogeneo: tre sono stati nominati da Lula, uno dalla sua vicepresidente poi diventata presidente, Dilma Rousseff. Alexandre de Moraes è stato nominato da Michel Temer, che subentrò a Rousseff dopo il contestato impeachment di quest’ultima: era considerato un giudice di indirizzo conservatore, in questi anni è stato al centro di iniziative o verdetti giudiziari contestati dai sostenitori di Bolsonaro, durante la sua presidenza, quando era a capo della Corte suprema elettorale nel 2022 e dopo il presunto tentativo di colpo di stato. Recentemente ha anche ordinato il blocco di X in Brasile, all’interno di una disputa iniziata per contrastare la diffusione di notizie false, ed Elon Musk lo ha accusato di aver «tradito la Costituzione». X è tornato disponibile dopo alcuni mesi.

Carmen Lúcia Rocha, 70 anni, è l’unica donna della turma giudicante e della Corte: nominata da Lula nel 2006, oggi è anche presidente della Corte suprema elettorale.

Cristiano Zanin è l’ex avvocato di Lula che ottenne la cancellazione della condanna per corruzione del presidente. Nei quasi due anni che Lula passò in carcere fu il suo principale interlocutore, poi contribuì a rilanciarne la carriera politica. È stato nominato a 47 anni, il che significa che ne farà quasi 30 da giudice della Corte suprema: la scelta di Lula fu molto criticata e si è dimostrato meno progressista di quanto atteso, ma nelle decisioni riguardo al presunto colpo di stato ha sempre votato con Moraes.

Flávio Dino era ministro della Giustizia del governo Lula nel 2023, è stato governatore dello stato nordorientale del Maranhão, il più povero del Brasile, d era iscritto al partito Comunista.

Luiz Fux è considerato il giudice meno progressista di questo gruppo ristretto: nominato nel 2011 da Rousseff, si fece notare per alcune dichiarazioni che sembravano mettere in dubbio l’innocenza di Lula anche dopo la riabilitazione. Recentemente ha chiesto una sospensione del giudizio di una donna, Débora Rodrigues dos Santos, che stava per essere condannata per aver imbrattato la statua della Giustizia durante l’assalto dell’8 gennaio.

Questa stessa sezione ha votato per il blocco del passaporto di Bolsonaro, vietandogli di raggiungere gli Stati Uniti.

Lo stesso Bolsonaro non sembra avere troppe speranze in un’assoluzione: i suoi sostenitori hanno messo in dubbio la legittimità di un giudizio della Corte, mentre l’ex presidente ha convocato varie manifestazioni per chiedere una grazia collettiva per tutti i partecipanti all’assalto dell’8 gennaio 2023. Bolsonaro è già stato dichiarato ineleggibile fino al 2030 dalla Corte suprema elettorale per aver diffuso false notizie circa il processo elettorale: chiede che anche questa condanna sia cancellata.

