Oggi Papa Francesco dovrebbe uscire dall’ospedale

Il Vaticano ha annunciato che domenica Papa Francesco sarà dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dov’è ricoverato dal 14 febbraio a causa di una polmonite e varie altre complicazioni all’apparato respiratorio. Prima di lasciare l’ospedale è previsto che il Papa si affaccerà per un saluto: tornerà poi a Santa Marta, la sua residenza, dove lo attende la fisioterapia e una convalescenza di almeno due mesi, a detta dei medici che sabato sera hanno dato notizia delle dimissioni e riassunto queste settimane di degenza.

I medici hanno aggiunto che durante il ricovero il Papa è stato per due volte in pericolo di vita, ma che ora le sue condizioni sono molto migliorate e che è «in condizioni stabili ormai da due settimane»: sebbene abbia ancora alcune infezioni minori alle vie respiratorie, è guarito dalla polmonite bilaterale. Il Papa continua ad aver bisogno dell’ossigeno, ma i medici hanno detto che hanno interrotto le procedure più invasive: ha trascorso questi ultimi giorni tra le terapie, «l’attività lavorativa, e la preghiera».

Una conseguenza della polmonite è che per ora fa fatica a parlare, e i medici hanno spiegato che servirà del tempo prima che la sua voce torni quella di prima, dopo le grosse difficoltà a cui sono stati sottoposti i muscoli respiratori: hanno però detto che già negli ultimi giorni ci sono stati buoni miglioramenti. Anche per questo ancora non c’è stata alcuna decisione del Vaticano su come si svolgeranno i riti di Pasqua, che quest’anno è il 20 aprile, e chi li celebrerà.

Papa Francesco ha 88 anni e da tempo ha diversi problemi di salute legati anche alla sua età: negli ultimi quattro anni è stato ricoverato quattro volte.

