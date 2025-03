È morto l’ex pugile George Foreman

L’ex pugile statunitense George Foreman è morto venerdì in un ospedale a Houston, a 76 anni. La notizia della morte è stata comunicata dalla sua famiglia su Instagram, senza renderne note le cause. Foreman era uno dei più conosciuti campioni dei pesi massimi di sempre, storico avversario di Muhammad Ali nel più famoso incontro di pugilato della storia, il 30 ottobre 1974 a Kinshasa, nell’allora Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo).

Foreman, che era nato il 10 gennaio 1949 a Marshall, in Texas, ebbe una lunghissima carriera sportiva, divisa in due parti. Fu campione del mondo una prima volta a 24 anni, dopo aver battuto il campione in carica Joe Frazier nel 1973. Dopo la sconfitta contro Ali e un’altra contro Jimmy Young si ritirò dal pugilato per dieci anni. Ottenne a sorpresa nuova popolarità quando a 45 anni diventò campione del mondo per la seconda volta, battendo il campione in carica Michael Moorer, all’epoca 26enne.

Dopo il secondo ritiro ebbe successo come imprenditore e testimonial di una società di bistecchiere. Nel mondo del pugilato Foreman fu un punto di riferimento per generazioni di atleti. Non eccelleva per tecnica ed eleganza, ma fu uno dei più potenti “picchiatori” di sempre, il modo in cui sono definiti in gergo i pugili dotati di grande forza fisica.

