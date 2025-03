La sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci, è arrivata cioè prima nella classifica che somma i risultati ottenuti in tutte le gare del principale circuito sciistico internazionale. È un risultato di gran prestigio ed è la seconda volta che Brignone la vince: ci era già riuscita cinque anni fa, quando era diventata la prima sciatrice italiana a vincerla.

Le discese della finale maschile e femminile si sarebbero dovute tenere alle 22 ma la Federazione internazionale sci (FIS) in accordo con gli organizzatori ha deciso di cancellarle perché a Sun Valley, in Idaho (Stati Uniti), dove si stavano svolgendo le gare, il vento era troppo intenso e aveva ripreso a nevicare. Brignone ha quindi vinto perché era arrivata a queste gare con molti punti di vantaggio sulla sua principale avversaria, la sciatrice svizzera Lara Gut-Behrami (Brignone ne aveva 1454, Gut-Behrami 1072). Per poter avere qualche possibilità di recupero, Gut-Behrami avrebbe dovuto almeno gareggiare.

Oltre a quella generale, Brignone ha vinto anche la coppa di specialità, quella di discesa, per via dei suoi 384 punti contro i 368 della sciatrice austriaca Cornelia Huetter.

Brignone ha quasi 35 anni ed è diventata anche la sciatrice più vecchia di sempre a vincere la Coppa del Mondo generale; prima di lei il record apparteneva alla svizzera Lara Gut-Behrami, che in questa stagione è arrivata seconda. L’età rende ancor più eccezionale una stagione già di per sé quasi irripetibile: ha vinto 10 gare di Coppa del Mondo in tre specialità diverse (2 in discesa libera, 3 in Super G e 5 in gigante) e ha vinto anche una medaglia d’oro e una d’argento ai Mondiali di sci, che si tengono una volta ogni due anni. Se si esclude lo slalom speciale (dove non gareggia), Brignone si è dimostrata la miglior sciatrice della stagione nelle altre tre discipline.