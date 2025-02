Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nel Super G ai Mondiali di sci

La sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nella gara di Super G ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, in Austria. È la quarta medaglia che Brignone vince ai Mondiali, la sua prima in Super G, la seconda disciplina più veloce dello sci alpino, che si disputa sulle piste della discesa libera ma con più curve e porte più vicine. Al primo posto è arrivata l’austriaca Stephanie Venier, che ha staccato Brignone di 10 centesimi. Sofia Goggia è arrivata invece quinta, a 6 centesimi dal terzo posto e a 30 dal primo.

I Mondiali di sci si tengono ogni due anni in un luogo ogni volta diverso, durano in tutto due settimane e prevedono una gara per ogni specialità. A 34 anni Brignone sta avendo una delle migliori stagioni della sua carriera. Nei prossimi giorni gareggerà anche in discesa libera e in slalom gigante, altre due specialità nelle quali può ambire a vincere una medaglia e in cui in questa stagione ha già vinto in Coppa del Mondo (il principale circuito di gare professionistiche, che è una cosa diversa dai Mondiali e dura da novembre a marzo).

– Leggi anche: La grande stagione di Federica Brignone, fin qui