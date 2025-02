La grande vittoria di Federica Brignone nello slalom gigante ai Mondiali di sci

La sciatrice italiana Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nella gara di slalom gigante ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm, in Austria. È la quinta medaglia che Brignone vince ai Mondiali, la terza in gigante, la più veloce tra le cosiddette specialità tecniche dello sci. In questi Mondiali aveva già vinto l’argento in Super G, a conferma di come stia vivendo, a 34 anni, una delle sue migliori stagioni, nella quale riesce a essere competitiva praticamente in tutte le gare a cui partecipa (quest’anno ne ha già vinte cinque di Coppa del Mondo, il principale circuito di gare).

Le gare di slalom gigante prevedono curve abbastanza frequenti ma non così ravvicinate come nello slalom speciale e si tengono su due manche: per il risultato finale si sommano i tempi. Brignone è stata nettamente la più veloce della prima manche, dove ha staccato di 67 centesimi la neozelandese Alice Robinson e addirittura di 1 secondo e 24 centesimi la statunitense Paula Moltzan. Nella seconda manche, nella quale è scesa per ultima (come succede sempre a chi è in testa dopo la prima), la sciatrice italiana poteva quindi gestire il vantaggio. Prima di lei Robinson è stata piuttosto veloce, ma Brignone lo è stata ancora di più, ottenendo il miglior tempo anche nella seconda manche e chiudendo alla fine con 90 centesimi di vantaggio sulla neozelandese e addirittura 2,62 secondi su Moltzan.

I Mondiali di sci si tengono ogni due anni in un luogo diverso, durano in tutto due settimane e prevedono una gara per ogni specialità; sono considerati molto prestigiosi. Brignone vinse la sua prima medaglia, un argento, nell’edizione del 2011 di Garmisch-Partenkirchen, sempre in slalom gigante, la specialità in cui va meglio. Da quel momento passarono undici anni prima delle successive medaglie, l’oro in combinata e l’argento in gigante del 2023 a Courchevel-Méribel. In generale, molti dei suoi successi più importanti sono arrivati negli ultimi anni: nel 2020 vinse la classifica generale della Coppa del Mondo (unica italiana a riuscirci fin qui, e anche in questa stagione per ora è prima), nel 2022 un argento e un bronzo alle Olimpiadi.