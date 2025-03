Tornado e forti venti hanno causato almeno 17 morti negli Stati Uniti

Vari tornado e venti molto forti hanno causato almeno 17 morti nella notte fra venerdì e sabato in un’area piuttosto ampia degli Stati Uniti, fra il Midwest e gli stati meridionali: lo stato più colpito è stato il Missouri, dove un tornado ha causato almeno 11 morti e ha distrutto decine di case ed edifici. Ma sono morte tre persone anche in Arkansas e tre in Texas, in incidenti stradali causati dalle condizioni meteo estreme. I meteorologi indicano che tempeste e tornado potrebbero continuare per tutta la giornata di sabato: è considerata a rischio un’area molto estesa degli stati “centrali” (cioè più lontani dalle coste) degli Stati Uniti, dal confine con il Canada a nord fino al Texas a sud.

In Missouri il tornado ha colpito varie contee, causando sei morti in quella di Wayne, dove sono stati spazzati via alcuni campeggi, con case mobili, ma anche vere e proprie abitazioni, che sono state completamente distrutte. Nella contea di Butler è stato attrezzato un palazzetto dello sport per accogliere gli sfollati, il cui numero non è ancora noto.

I forti venti hanno causato tempeste di sabbia in Texas, limitando notevolmente la visibilità e provocando due diversi incidenti mortali, mentre un tornado ha causato tre morti e una trentina di feriti in Arkansas.

In altre zone più secche e calde i venti molto forti hanno favorito lo sviluppo di incendi: in Oklahoma sono bruciati circa 680 chilometri quadrati di territorio e 300 case, in 130 diversi incendi. Ci sono stati incendi anche in Texas, Kansas, Missouri e New Mexico.

Le condizioni meteorologiche estreme dovrebbero proseguire per tutta la giornata di sabato: sono previsti venti fino a 130 chilometri all’ora, con possibilità di tornado e grandine di notevole dimensione. Louisiana, Arkansas, Mississippi e Tennessee sono gli stati in cui l’allarme è maggiore.