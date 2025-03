Inter e Milan hanno fatto un’offerta al comune di Milano per comprare lo stadio di San Siro e l’area circostante

Martedì Inter e Milan hanno fatto un’offerta al comune di Milano per acquistare assieme lo stadio Meazza di San Siro e il terreno circostante, dove oggi si trovano un parcheggio e il Parco dei Capitani. Se il comune deciderà di accettare l’offerta quindi lo stadio sarebbe venduto e le lunghe trattative per decidere cosa farne dovrebbero concludersi: il progetto delle due squadre è di non usare più lo stadio di San Siro per la Serie A maschile e demolirlo in parte, e costruirgli a fianco uno stadio nuovo. I dettagli della proposta, fra cui la somma offerta al comune, non sono stati resi noti. Il prezzo dell’area e dello stadio Meazza era stato valutato dall’Agenzia delle Entrate per 197 milioni di euro.

Lo stadio è il più grande d’Italia, ma è anche molto vecchio, e le squadre da tempo avevano scartato la proposta di ristrutturarlo per via dei costi troppo alti e perché temevano che non fosse possibile giocarci mentre era in corso la ristrutturazione. Inizialmente avevano proposto di costruire due stadi in zone diverse della città, idea già accantonata. Le squadre hanno detto di voler completare le procedure di acquisto entro giugno del 2025. A partire dall’autunno i progetti di demolizione non saranno fattibili, perché saranno passati 70 anni dalla costruzione del secondo anello dello stadio, che sarà quindi tutelato dalla soprintendenza per i beni culturali con vincoli più stringenti.