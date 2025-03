L’ufficio immigrazione di Torino è stato chiuso e trasferito in un’altra sede

È stato definitivamente chiuso l’ufficio immigrazione di Torino di cui si era molto parlato nelle ultime settimane per via delle lunghe code di persone migranti in attesa per giorni per le pratiche relative ai permessi di soggiorno. Le code sono state molto raccontate e contestate da associazioni che si occupano dei diritti delle persone migranti perché proseguivano per giorni, anche di notte, in qualsiasi condizione meteorologica e con tende allestite per strada per non perdere il posto.

L’ufficio, come precedentemente annunciato, verrà trasferito in una nuova sede più grande e spaziosa, con l’obiettivo di gestire in maniera più adeguata le richieste delle persone che ne hanno bisogno: finora si trovava in corso Verona, e da domani sarà aperto in corso Bolzano, a circa tre chilometri di distanza. C’è molto scetticismo sul fatto che il trasferimento risolverà effettivamente i problemi. Il problema del vecchio ufficio non era solo lo spazio limitato ma anche il fatto che non fosse possibile gestire varie pratiche per via informatica, e le cose non cambieranno con il trasferimento. Non sarà possibile prenotare appuntamenti online, o al telefono: semplicemente ci sarà un ufficio più grande per continuare a gestire le pratiche come si è fatto finora.

