Le partite della ventottesima giornata di Serie A

La ventottesima giornata della Serie A maschile di calcio inizia venerdì sera con Cagliari-Genoa: il Cagliari non vince da tre partite di fila e si trova a tre punti dalla zona retrocessione. Sabato sera l’Inter, prima in classifica con un punto di vantaggio sul Napoli, giocherà in casa contro il Monza, ultimo. Domenica pomeriggio ci sarà Napoli-Fiorentina, mentre la sera si giocherà Juventus-Atalanta, che sono le altre due squadre considerate ancora in corsa per vincere lo scudetto: la partita di andata era finita 1-1.

Venerdì 7 marzo

ore 20:45

Cagliari-Genoa [DAZN]

Sabato 8 marzo

ore 15

Como-Venezia [DAZN]

Parma-Torino [DAZN]

ore 18

Lecce-Milan [DAZN]

ore 20:45

Inter-Monza [DAZN, Sky]

Domenica 9 marzo

ore 12:30

Verona-Bologna [DAZN]

ore 15

Napoli-Fiorentina [DAZN]

ore 18

Empoli-Roma [DAZN, Sky]

ore 20:45

Juventus-Atalanta [DAZN]

Lunedì 10 marzo

ore 20:45

Lazio-Udinese [DAZN, Sky]

La classifica:

Inter 58

Napoli 57

Atalanta 55

Juventus 52

Lazio 50

Bologna 47

Fiorentina 45

Roma 43

Milan 41

Udinese 39

Torino 34

Genoa 31

Como 28

Verona 26

Cagliari 25

Lecce 25

Parma 23

Empoli 22

Venezia 18

Monza 14