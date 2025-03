Le novità sul caso di Liliana Resinovich

Sono passati più di tre anni da quando la 63enne Liliana Resinovich è stata trovata morta nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Era il 5 gennaio del 2022: il suo corpo era infilato in due grandi sacchi neri della spazzatura, mentre la testa era dentro due sacchetti trasparenti usati per la conservazione di alimenti. Soltanto un anno e mezzo dopo il ritrovamento della donna, scomparsa a metà dicembre del 2021, si iniziò a indagare per omicidio: fino ad allora la tesi principale degli investigatori era che Liliana Resinovich si fosse suicidata. Adesso una nuova perizia rende questa ipotesi meno solida.

La perizia medico-legale è stata fatta dopo che il 13 febbraio del 2024 era stato deciso di riesumare il corpo di Resinovich, per consentire appunto ulteriori analisi. I risultati di queste analisi sono stati raccontati dal quotidiano locale Il Piccolo, secondo cui la seconda autopsia avrebbe trovato una lieve frattura alla seconda vertebra toracica, non esaminata in precedenza. Inoltre, scrive sempre Il Piccolo, sarebbero state trovate altre lesioni e fratture che farebbero ipotizzare che Liliana Resinovich sia stata colpita da qualcuno. Sarebbe però morta per asfissia, non è chiaro ancora provocata da chi o da cosa.

La perizia è stata depositata in procura a Trieste nella notte tra venerdì e sabato, e gli esiti non sono ancora stati comunicati direttamente da chi l’ha eseguita, ma da articoli di giornali locali e nazionali. Oggi, lunedì 3 marzo, gli avvocati dei familiari di Resinovich dovrebbero chiedere una copia della relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo alla procura di Trieste.

A distanza di tre anni ci sono ancora molte cose da chiarire. Resinovich era nata il 26 aprile del 1958 a Trieste. Era stata una dipendente di Regione Friuli Venezia Giulia e nel 2021 era in pensione. Era sposata da molti anni con Sebastiano Visintin, un ex fotoreporter, e insieme vivevano nel rione San Giovanni della città.

Fu lui a denunciare la scomparsa della moglie la sera del 14 dicembre del 2021. Visintin aveva raccontato che quella mattina l’aveva salutata verso le 7:45 ed era uscito di casa prima di lei. Resinovich sarebbe dovuta andare a casa di Claudio Sterpin, un amico di vecchia data che aiutava con le faccende domestiche, e con cui però aveva anche una relazione. Secondo molti messaggi che i due si erano scambiati, trascritti negli atti delle indagini consultati da Repubblica, Resinovich voleva lasciare il marito e andare a vivere con Sterpin, come confermato poi da lui stesso.

Le ultime immagini che si hanno di Liliana Resinovich sono quelle registrate dalle telecamere della scuola di polizia di via Damiano Chiesa, che la ripresero alle 8:41. Da quel momento di lei non si seppe più nulla per tre settimane. Intanto il 22 dicembre del 2021 la procura aprì un fascicolo per sequestro di persona contro ignoti.

Il corpo di Liliana Resinovich fu trovato il 5 gennaio del 2022. Con sé Resinovich non aveva né cellulare, né documenti, né portafogli o soldi. Vicino a lei non furono trovati farmaci e anche gli esami tossicologici eseguiti successivamente non rivelarono la presenza di sostanze stupefacenti o farmaci nel sangue di Resinovich.

In un comunicato diffuso dopo l’autopsia il procuratore Antonio De Nicolo scrisse che la donna era morta per soffocamento, precisamente per «scompenso cardiaco acuto». Sul suo corpo non erano stati rilevati «traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso». L’esame non chiariva comunque se Resinovich fosse morta per suicidio o per omicidio.

Il fratello della donna, Sergio Resinovich, ha sempre respinto la tesi del suicidio. In un’intervista al Corriere della Sera raccontò che Liliana era felice e progettava di andare a vivere con Claudio Sterpin. Disse che Visentin aveva indirizzato male gli inquirenti parlando di un allontanamento volontario, che invece secondo lui era da escludere completamente. Inoltre, per Sergio Resinovich sua sorella era una persona molto precisa e non sarebbe mai uscita di casa senza cellulare e documenti.

In questi anni Resinovich, Claudio Sterpin e Sebastiano Visentin hanno partecipato a programmi televisivi come Chi l’ha visto? e Quarto Grado, l’ultima volta a inizio febbraio.

Nell’agosto del 2022 i consulenti nominati dalla procura esclusero che la donna fosse stata aggredita e collocarono il momento della morte di Liliana Resinovich a due o tre giorni prima del ritrovamento del suo corpo, avvenuto il 5 gennaio dello stesso anno. A febbraio del 2023 la procura di Trieste chiese l’archiviazione del caso: per chi indagava l’unica possibilità era che Resinovich si fosse allontanata volontariamente e si fosse suicidata. La procura spiegò che non c’erano sufficienti elementi per ipotizzare altre cause di morte sulla base dei risultati delle indagini condotte fino ad allora.

Quattro mesi dopo il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Luigi Dainotti, respinse la richiesta e dispose nuove indagini indicando 25 punti da chiarire: il fascicolo questa volta indicava il reato di omicidio volontario a carico di ignoti. Da lì è stato poi deciso di riesumare il corpo di Resinovich, e fare i nuovi esami.