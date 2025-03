Gene Hackman era probabilmente morto nove giorni prima del ritrovamento

La polizia di Santa Fe, negli Stati Uniti, ha detto che molto probabilmente il celebre attore Gene Hackman era morto nove giorni prima del ritrovamento del suo cadavere nella sua abitazione il 26 febbraio. Gli ultimi dati registrati dal suo pacemaker infatti risalgono al 17 febbraio. Oltre all’attore 95enne erano stati trovati morti anche la moglie Betsy Arakawa, di 64 anni, e uno dei loro cani: le circostanze e le cause della morte non sono ancora chiare; la coppia viveva in grande riservatezza da diverso tempo.

I corpi erano stati rinvenuti dalla polizia dopo la segnalazione di un operaio che aveva raggiunto l’abitazione degli Hackman per svolgere alcuni lavori di manutenzione. Fin da subito le autorità avevano escluso la possibilità di un reati, considerato che sui corpi non erano presenti ferite evidenti. Anche la possibilità che i tre fossero morti per asfissia era apparsa quasi da subito improbabile: erano state cercate possibili fughe di gas, mentre i vigili del fuoco avevano indagato per trovare eventuali fonti di monossido di carbonio, ma entrambe le ricerche avevano dato esito negativo. Le analisi sui cadaveri avevano poi confermato che le morti non erano avvenute per intossicazione. La polizia ha comunque richiesto un’autopsia completa e un esame tossicologico.

Hackman era stato trovato nell’ingresso della casa con a fianco un bastone: la polizia non esclude che potesse essere caduto. La moglie era stata trovata invece in un bagno al piano superiore della casa: vicino a lei c’erano alcune pillole, non ancora identificate, e in un armadio vicino era stato trovato il cane morto. In casa e nel giardino sono stati trovati altri due cani, che invece sono in buona salute.

I corpi di Hackman e Arakawa erano già in parziale stato di decomposizione, e presentavano quelli che gli investigatori hanno descritto come «segni di mummificazione» sulle mani e sui piedi. In casa sono state trovate diverse medicine comuni: paracetamolo, farmaci per stabilizzare la pressione e per problemi alla tiroide. Secondo un medico sentito dal New York Times è molto difficile che le morti siano state causate dagli effetti avversi di quei farmaci, visto che dovrebbero essere assunti in quantità molto alte per causare la morte.

La coppia viveva da tempo lontana dall’attenzione del pubblico: si erano trasferiti da Hollywood a Santa Fe, in New Mexico, anche per allontanarsi dai media. Hackman, che ha avuto una lunga carriera in cui è stato apprezzato per la sua capacità di interpretare molti ruoli diversi, non recitava da decenni. Una figlia di Hackman, nata da un precedente matrimonio, ha detto di averlo contattato per l’ultima volta diversi mesi fa. In un’intervista col Daily Mail ha detto che era relativamente in salute per un 95enne e che faceva pilates. L’ultima mail inviata da Arakawa era del 31 gennaio, e il lavoratore che li ha trovati in casa ha detto che i coniugi lo avevano contattato per l’ultima volta un paio di settimane prima.

