Le circostanze della morte di Gene Hackman sono tutt’altro che chiare

Giovedì la polizia di Santa Fe, negli Stati Uniti, ha detto di aver trovato morto in casa sua Gene Hackman, attore dalla lunga e apprezzata carriera e vincitore di un Oscar nel 1972: la ricostruzione delle circostanze della sua morte però è ancora piuttosto confusa, anche se la polizia ha detto di non aver rilevato segni di eventuali reati. Assieme a lui, che aveva 95 anni, infatti sono stati trovati morti anche la moglie Betsy Arakawa, una pianista di 63 anni, e uno dei loro tre cani. I cadaveri sono stati trovati in stanze diverse e secondo un documento della polizia visto da Associated Press erano morti da alcuni giorni.

La polizia ha detto che erano stati trovati mercoledì da un operaio che doveva fare dei lavori di manutenzione, che aveva poi chiamato la polizia. Lui e un collega hanno anche detto di avere contatti solo saltuari con i padroni di casa, e che l’ultima volta li avevano contattati due settimane fa.

Secondo quanto detto dal lavoratore la porta della casa era aperta, e la polizia non ha rilevato segni di scasso o furti. Hackman è stato trovato nell’ingresso, e sembra fosse caduto. Arakawa invece è stata trovata in un bagno di fianco a una stufetta portatile. Accanto a lei è stato trovato un contenitore per medicine e c’erano alcune pillole sparpagliate, e in un armadio del bagno è stato trovato il cane morto. La portavoce dell’ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha detto che apparentemente nessuno di loro è stato ferito o colpito da uno sparo. In casa c’erano anche altri due cani, uno all’interno e uno all’esterno, che sono in salute.

Alcune circostanze della morte potrebbero far pensare a una morte per asfissia o intossicazione, forse per una fuga di gas. L’azienda che si occupa della fornitura locale di gas ha detto che sta collaborando con la polizia per le indagini. Secondo il documento visto da Associated Press al momento del ritrovamento dei corpi non erano stati rilevati guasti nelle condutture della casa, costruita nel 2000, e i vigili del fuoco non hanno trovato indicazioni di un’intossicazione da monossido di carbonio.