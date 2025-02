Il grosso progetto per una nuova sede della Regione Campania

Venerdì è stato presentato un grande e ambizioso progetto per costruire una nuova sede della Regione Campania, e per riqualificare l’area di piazza Garibaldi e della Porta Est di Napoli, intorno alla stazione centrale. Il progetto è stato chiamato “Il Faro” ed è stato realizzato dallo studio Zaha Hadid Architects, fondato dalla celebre architetta irachena. Prevede che i binari delle Linee Vesuviane (una sorta di rete metropolitana) che partono dalla stazione vengano interrati, e che vengano costruite due grosse torri dove ci sarà l’ufficio del presidente (una alta 100 metri e l’altra 80), parchi, parcheggi sotterranei e un nuovo collegamento autostradale. Complessivamente il progetto dovrebbe costare almeno 700 milioni di euro.

Ha presentato personalmente il progetto, con una certa enfasi, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che è del Partito Democratico. De Luca quest’anno terminerà il suo secondo mandato da presidente, anche se sta tentando convintamente di garantirsene un terzo, contro il volere del governo e del suo stesso partito. Sta quindi puntando molto sul progetto, come se fosse una sorta di suo lascito: «L’ambizione che abbiamo con quest’opera è consegnare a Napoli, alla Campania e anche a tutta l’Italia un simbolo di identità moderna», ha detto. Per promuovere l’iniziativa sono state acquistate anche due pagine di pubblicità sul Sole 24 Ore e sul Corriere della Sera.

Il quotidiano napoletano Il Mattino ha però notato che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non era presente alla conferenza stampa di presentazione, e che non c’era neanche la vicesindaca Laura Lieto, ufficialmente a causa di un’influenza. Fonti del comune hanno fatto sapere al Mattino che prima di dare l’approvazione definitiva si attende il piano urbanistico dettagliato dal proprietario dell’area, cioè Ferrovie dello Stato. De Luca comunque si è detto ottimista che il progetto possa procedere velocemente.

Sui tempi di realizzazione ancora non si sa molto, appunto perché il progetto è ancora in una fase di studio. Zaha Hadid Architects ha svolto la progettazione con un bando da 300mila euro, ma poi dovranno essere redatti i progetti esecutivi e assegnati i lavori con altre gare d’appalto.

Non è la prima volta che De Luca si intesta un grande progetto architettonico in un territorio da lui governato: ai tempi in cui era sindaco di Salerno, cioè dai primi anni Novanta all’inizio dei Duemila, seguì la realizzazione sia della stazione marittima, disegnata sempre da Zaha Hadid, sia del Crescent, un grande complesso immobiliare a semicerchio progettato da Ricardo Bofill. Soprattutto quest’ultimo fu contestato a lungo per l’impatto sul lungomare della città.