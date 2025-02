Le partite della venticinquesima giornata di Serie A

La venticinquesima giornata della Serie A maschile di calcio inizierà venerdì sera con Bologna-Torino, una partita importante soprattutto per il Bologna per provare a ottenere un posto in classifica che le permetta di partecipare anche l’anno prossimo a una competizione europea. Nel weekend si giocheranno poi due partite che coinvolgono quattro squadre nella parte alta della classifica. Sabato alle 18 ci sarà Lazio-Napoli: durante questa stagione si sono già affrontate due volte e ha sempre vinto la Lazio, una delle due eliminando il Napoli dalla Coppa Italia. Domenica alle 20:45 si giocherà Juventus-Inter, la partita chiamata da decenni “derby d’Italia” per la storica rivalità fra le due squadre: lo scorso ottobre la partita di andata si era conclusa con un emozionante 4-4.

Venerdì 14 febbraio

ore 20:45

Bologna-Torino [DAZN]

Sabato 15 febbraio

ore 15

Atalanta-Cagliari [DAZN]

ore 18

Lazio-Napoli [DAZN]

ore 20:45

Milan-Verona [DAZN, Sky]

Domenica 16 febbraio

ore 12:30

Fiorentina-Como [DAZN]

ore 15

Monza-Lecce [DAZN]

Udinese-Empoli [DAZN]

ore 18

Parma-Roma [DAZN, Sky]

ore 20:45

Juventus-Inter [DAZN]

Lunedì 17 febbraio

ore 20:45

Genoa-Venezia [DAZN, Sky]

La classifica:

Napoli 55

Inter 54

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42

Milan 38

Bologna 38

Roma 34

Udinese 30

Torino 28

Genoa 27

Cagliari 24

Lecce 24

Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13

(partita da recuperare: Bologna-Milan)

– Leggi anche: Perché Juve-Inter è il “derby d’Italia”