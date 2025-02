L’Italia ha battuto il Galles nel Sei Nazioni di rugby

L’Italia maschile di rugby ha battuto 22-15 il Galles nella seconda partita del Sei Nazioni, l’importante torneo che si gioca annualmente tra le migliori nazionali europee. I punti dell’Italia sono stati realizzati quasi tutti con i calci di Tommaso Allan, a parte una meta di Ange Capuozzo. L’Italia ha in gran parte controllato la partita, ma ha comunque sofferto e corso qualche rischio nella seconda parte del secondo tempo, quando il Galles ha realizzato due mete avvicinandosi molto nel punteggio (fino al 69esimo minuto, a 11 dalla fine, il punteggio era 19-3 per l’Italia).

Nonostante l’Italia abbia ottenuto storicamente poche vittorie nel Sei Nazioni, non è un risultato sorprendente: il Galles è in uno dei periodi peggiori della sua storia e con questa ha perso la sua 14esima partita consecutiva (non vince da oltre un anno); l’attuale nazionale italiana invece è considerata una delle migliori degli ultimi decenni e l’anno scorso giocò il miglior Sei Nazioni di sempre per una nazionale italiana. Per questa partita era favorita.

È la sedicesima vittoria di sempre per l’Italia al Sei Nazioni in 127 partite giocate, e la quinta contro il Galles in 34 partite (28 le ha perse, una l’ha pareggiata).