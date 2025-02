Il governo britannico ha detto che la Grenfell Tower verrà demolita

Il governo del Regno Unito ha fatto sapere che verrà demolita la Grenfell Tower, il grattacielo residenziale di Londra in cui il 14 giugno del 2017 si sviluppò il grave incendio in cui morirono 72 persone. I resti della Grenfell Tower sono da allora avvolti da una serie di impalcature: si sono trasformati in una specie di memoriale per molti familiari delle persone morte nell’incendio, ma di recente alcuni ingegneri interpellati dal governo avevano consigliato la demolizione per ragioni di sicurezza. La vice prima ministra Angela Rayner aveva già parlato di questa possibilità, suscitando le proteste di una parte dei familiari dei morti: venerdì il governo britannico ha confermato che il grattacielo verrà demolito.

Il governo ha specificato che la demolizione avverrà in maniera graduale, nell’arco dei prossimi due anni, e che i materiali e i detriti del grattacielo verranno resi disponibili per costruire un memoriale in ricordo delle persone morte nell’incendio, se i loro familiari lo richiederanno.

Le indagini svolte negli anni successivi sull’incendio nella Grenfell Tower attribuirono parte delle responsabilità a varie istituzioni: ai governi britannici che per anni non avevano aggiornato le regole sulla sicurezza degli edifici, ai vigili del fuoco e agli amministratori locali del quartiere. Furono accertate le responsabilità anche di persone e organizzazioni coinvolte a vario titolo nella costruzione della torre: lo studio di architettura che l’aveva progettata, le ditte di costruzione con cui aveva lavorato e alcune aziende produttrici di materiali da costruzione.