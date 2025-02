La foto falsa di Trump, Musk e Netanyahu pubblicata da molti media italiani

Martedì varie testate e telegiornali italiani – tra cui l’ANSA, Avvenire, Tg1 e Tg2 – hanno condiviso una foto in cui il presidente statunitense Donald Trump, il suo collaboratore Elon Musk e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu posavano insieme. Ma è una foto falsa, generata con un software basato sull’intelligenza artificiale: a confermarlo varie volte su X è stato proprio l’utente che l’ha creata e pubblicata su X (l’ex Twitter), @OrwellTruth1984.

Netanyahu è in effetti in questi giorni in visita diplomatica a Washington DC, e ha incontrato sia Trump – con cui ha parlato del futuro della Striscia di Gaza – sia Musk: nella serata di martedì il figlio di Netanyahu, Yair, ha pubblicato una foto in cui appaiono lui, il padre e Musk.

La foto che è stata pubblicata e mandata in onda da alcuni media italiani, però, è stata diffusa per la prima volta da @OrwellTruth1984 il 3 febbraio alle 14:28, mentre l’incontro tra Trump e Netanyahu si è tenuto nel pomeriggio del 4 febbraio alla Casa Bianca. Inizialmente, @OrwellTruth1984 l’aveva postata includendo il proprio nome utente in sovraimpressione, e aveva scritto in ebraico come commento: «L’alba di un nuovo giorno». Nel primo commento alla foto, pubblicato pochi minuti dopo, aveva scritto «*AI», segnalando quindi che era stata prodotta con l’intelligenza artificiale. La foto, effettivamente, mostra alcune delle caratteristiche tipiche delle immagini create in questo modo, a partire dai volti molto lucidi, lisci e uniformi delle persone ritratte.

L’immagine ha cominciato a circolare molto sui social network, ed è stata ritagliata per rimuovere il nome utente @OrwellTruth1984: nella sera del 3 febbraio, il creatore ha quindi pubblicato un altro tweet per specificare di nuovo che la foto non era reale. Nel post scrive, sempre in ebraico, che l’immagine «è stata generata dall’intelligenza artificiale», ma di essere contento che sia circolata molto perché «esprime l’emozionante incontro tra le forze della luce».

Secondo altri screenshot pubblicati dal sito di fact checking italiano Facta News, la foto falsa è stata ripresa tra gli altri anche da La Stampa, Rai News 24 e Quotidiano Nazionale: a distanza di un giorno, però, quasi tutte le testate l’hanno rimossa, sostituendola con le foto dell’incontro tra Trump e Netanyahu di martedì pomeriggio. Sui siti di testate come Ansa, Avvenire e Fatto Quotidiano, però, c’è ancora.