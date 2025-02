In Svezia cinque persone sono state ferite in una sparatoria in una scuola per adulti

Cinque persone sono state ferite in una sparatoria in un centro educativo a Örebro, nella Svezia centrale, a circa 200 chilometri dalla capitale Stoccolma. La sparatoria è avvenuta attorno alle 12.3o nel Campus Risbergska, un centro educativo per persone adulte gestito dal comune. Non sono ancora chiare né le condizioni dei feriti né chi sia stato a sparare.

La polizia svedese ha detto che sono ancora in corso le sue operazioni nella zona, che è stata evacuata. Vicino al centro per adulti ci sono altre scuole: i loro studenti si sono rifugiati all’interno degli edifici. Il ministro della Giustiza svedese, Gunnar Strömmer, ha confermato l’operazione di polizia e detto che «le notizie da Örebro sono molto gravi». La tv pubblica svedese SVT ha riferito che, secondo quanto le risulta, nella sparatoria è stata usata un’arma automatica.