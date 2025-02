Il sorprendente scambio che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers

Il giocatore sloveno Luka Doncic andrà giocare ai Los Angeles Lakers, e lo statunitense Anthony Davis nei Dallas Mavericks, in uno scambio che ha sorpreso come pochi altri nella storia recente giornalisti e appassionati di NBA, il principale campionato di basket nordamericano. Doncic è infatti uno dei giocatori più forti della lega, e la scorsa stagione a soli 25 anni aveva guidato i Mavericks in una finale (poi persa contro i Boston Celtics) che mancava alla squadra da tredici anni: andrà a giocare assieme a LeBron James nella squadra più famosa e tifata della NBA, che dopo il titolo vinto nel 2020 ha disputato stagioni altalenanti.

Secondo il Los Angeles Times, i giocatori dei Lakers non sapevano niente dello scambio, e nemmeno lo stesso James, che è una specie di allenatore in seconda della squadra. Davis era uno dei giocatori più rappresentativi dei Lakers, dove era arrivato nel 2019. A 31 anni e alla tredicesima stagione in NBA è ancora uno dei centri più forti e prolifici della NBA, e nei Mavericks potrà giocare assieme a Kyrie Irving. Lo scambio tra Doncic e Davis è parte di un’operazione più ampia che ha coinvolto anche gli Utah Jazz e che sposterà diversi giocatori, oltre a prevedere alcune cessioni sulle scelte ai draft dei prossimi anni.

La scorsa estate Doncic aveva iniziato a valutare un rinnovo del contratto con i Mavericks per una cifra stimata intorno ai 345 milioni di dollari per cinque anni, e sembrava che l’accordo fosse ormai fatto. L’arrivo di Doncic ai Lakers è visto come un ulteriore sviluppo dei piani della squadra per organizzare la successione di LeBron James, uno dei giocatori di basket più forti di sempre, che ha 40 anni ed è prossimo a finire la propria carriera nella squadra. Per stile di gioco e talento, Doncic è stato spesso paragonato proprio a James.

Lo scambio è stato accolto con grande sorpresa anche perché i Mavericks avevano iniziato la nuova stagione ritenendo di avere buone opportunità per vincere il campionato. Erano arrivati alla fine del 2024 con 15 vittorie su 17 partite giocate, fino alla sconfitta il giorno di Natale contro i Timberwolves. A metà partita Doncic si era stirato il polpaccio ed era uscito, non riuscendo più a giocare nelle partite successive.