Google Maps cambierà il nome del Golfo del Messico in “Golfo d’America” per gli utenti statunitensi

Google ha annunciato che cambierà il nome del Golfo del Messico in

“Golfo d’America” per gli utenti statunitensi di Google Maps, il suo servizio di mappe. Google ha preso questa decisione per adeguare il suo servizio a quanto stabilito da un ordine esecutivo di Donald Trump che impone di cambiare il nome con cui l’amministrazione statunitense definisce quel tratto di mare, chiamandolo per l’appunto “Golfo d’America”. Il nome su Google Maps sarà cambiato una volta che sarà effettivamente aggiornato sul Geographic Names Information System, l’archivio ufficiale dei nomi geografici degli Stati Uniti (la pratica per cambiarlo è stata avviata venerdì scorso).

Google ha specificato che gli utenti messicani continueranno a visualizzare il nome Golfo del Messico, mentre a quelli nel resto del mondo saranno mostrate entrambe le alternative (sia “Golfo d’America”, sia Golfo del Messico), seguendo una prassi che l’azienda adotta da tempo in caso di luoghi i cui nomi variano da un paese all’altro. Con lo stesso ordine Trump ha stabilito anche che la montagna più alta degli Stati Uniti torni a chiamarsi monte McKinley, il nome che aveva fino al 2015, quando il presidente Democratico Barack Obama decise di rinominarlo “Denali”. Anche in questo caso il nome della montagna sarà cambiato su Google Maps.

– Leggi anche: Trump può davvero cambiare nome al Golfo del Messico?