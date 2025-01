Le prime indagini sull’aereo precipitato a dicembre in Corea del Sud hanno trovato resti di uccello nei motori

Lunedì sono stati pubblicati i primi risultati delle indagini sul grave incidente aereo del 29 dicembre a Muan, in Corea del Sud, in cui sono morte 179 delle 181 persone a bordo. Il rapporto si focalizza principalmente sul ruolo di un cosiddetto bird strike (cioè una collisione con uno stormo di uccelli) e su quello di una barriera di cemento posta 200 metri oltre la fine della pista, contro cui si schiantò l’aereo. Le indagini sono complicate dal fatto che entrambe le scatole nere dell’aereo, che registrano i dati di volo, si erano spente quattro minuti prima dell’impatto. L’agenzia dell’ONU per l’aviazione richiede la pubblicazione di un rapporto preliminare delle indagini entro 30 giorni da un incidente, e raccomanda quella di un rapporto completo entro 12 mesi.

Le indagini hanno trovato piume e sangue di uccello in entrambi i motori, appartenenti ad alzavole del Baikal (Sibirionetta formosa), un’anatra migratrice asiatica. Il bird strike era già ritenuto una delle cause più plausibili dell’incidente, dato che era stato segnalato dai piloti stessi pochi minuti prima dello schianto. L’impatto con gli uccelli potrebbe aver messo fuori uso i motori dell’aereo, che non funzionavano quando ha toccato terra, e forse causato lo spegnimento di tutto il sistema elettrico dell’aereo, circostanza ritenuta probabile dato che le scatole nere erano spente. L’inchiesta comunque non è conclusa, e non è stato stabilito ufficialmente il motivo dell’incidente.

Il rapporto dice anche che l’incidente è stato aggravato dall’impatto con la barriera di cemento e che il numero di morti sarebbe probabilmente stato minore se non ci fosse stata quella struttura. Al momento dell’atterraggio di fortuna l’aereo era ancora in condizioni relativamente buone, ma è esploso dopo lo scontro con la barriera. L’agenzia sudcoreana che regola gli aeroporti ha già ordinato di rimuoverla insieme a tutte quelle simili negli altri aeroporti del paese. Ha chiesto anche di aumentare gli spazi sgombri da ostacoli alla fine delle piste di atterraggio.

