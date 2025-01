Le scatole nere dell’aereo precipitato in Corea del Sud si sono spente prima dell’impatto

Il ministero dei Trasporti della Corea del Sud ha detto che le scatole nere dell’aereo della Jeju Air, precipitato e schiantatosi a fine dicembre al momento dell’atterraggio nell’aeroporto internazionale di Muan, hanno smesso di registrare circa quattro minuti prima dell’impatto. Nell’incidente sono morte 179 persone e se ne sono salvate solo due.

Non era chiaro se l’aereo si fosse schiantato a causa di un malfunzionamento durante l’atterraggio, per un possibile impatto dei motori dell’aereo con uno o più uccelli, o se fossero state entrambe le cose. Per questo le autorità sudcoreane speravano di ottenere informazioni importanti dalle scatole nere, che erano state danneggiate dall’atterraggio e che quindi erano state mandate negli Stati Uniti per essere analizzate dal National Transportation Safety Board, l’ente che indaga sugli incidenti aerei.

È stato scoperto tuttavia che sia la registrazione vocale che il registratore dei dati dell’aereo hanno smesso di funzionare circa quattro minuti prima dello schianto, proprio quando il pilota dell’aereo aveva mandato un segnale di emergenza (mayday in gergo) prima di tentare l’atterraggio: il segnale era stato inviato alle 8:59 e lo schianto era avvenuto alle 9:03. Sim Jai-dong, un ex investigatore di incidenti per il ministero dei Trasporti, ha detto all’agenzia di stampa Reuters che questa scoperta è stata sorprendente e che può indicare che tutta la corrente nell’aereo, inclusa quella che alimentava i sistemi di backup, potrebbe essere stata interrotta, una cosa piuttosto rara.

– Leggi anche: Le indagini sullo schianto dell’aereo in Corea del Sud