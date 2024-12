Un aereo di linea si è schiantato in un aeroporto in Corea del Sud

Sabato mattina un aereo della Jeju Airlines si è schiantato al momento dell’atterraggio nell’aeroporto internazionale di Muan, nella zona sud occidentale della Corea del Sud. A bordo c’erano 181 passeggeri: almeno 94 persone sono morte e due sono sopravvissute, mentre altre decine devono ancora essere estratte dall’aereo ma ci sono poche possibilità che siano vive. L’aereo, un Boeing 737-800, era partito da Bangkok ed era atterrato a Muan attorno alle 9 del mattino locali (l’1 di notte in Italia).

Nei video di sorveglianza dell’aeroporto lo si vede uscire dalla pista di atterraggio e schiantarsi contro un muro, e poi prendere fuoco. Il Korea Times scrive che prima dello schianto l’aereo aveva fatto un altro tentativo di atterraggio, senza riuscirci. Non sono ancora note le cause: è stata avviata un’indagine ma intanto i media locali hanno ipotizzato che possa esserci stato un malfunzionamento causato dall’impatto con degli uccelli.

La maggior parte delle persone a bordo era coreana e solo due erano tailandesi. Le due persone sopravvissute sono due donne: una passeggera e una hostess. Le fiamme sono andate avanti per una quarantina di minuti prima di essere spente. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a tirare fuori dai rottami dell’aereo le persone rimaste dentro.

Jeju Air è una delle più grosse compagnie aeree low cost della Corea, fondata nel 2005. Il CEO, Kim E-bae, ha pubblicato un messaggio di scuse e di condoglianze per i cari delle persone coinvolte nello schianto. Ha detto che «a prescindere dalle cause, come amministratore delegato me ne assumo la piena responsabilità». Il presidente coreano ad interim Choi Sang-mok, in carica da venerdì dopo l’impeachment ad Han Duck-soo, si è recato sul luogo dell’incidente e ha garantito la disponibilità del governo ad aiutare le famiglie delle vittime. Tutti i voli dell’aeroporto di Muan sono stati sospesi.