La barriera di cemento che aveva contribuito al disastro aereo di dicembre in Corea del Sud sarà rimossa

Il ministero dei Trasporti sudcoreano ha detto che l’aeroporto dove a dicembre si era schiantato un aereo rimuoverà una barriera di cemento che si ritiene abbia contribuito all’incidente, in cui erano morte 179 persone. Il 29 dicembre all’aeroporto di Muan per cause ancora non chiarite un aereo proveniente da Bangkok della compagnia Jeju Air aveva toccato terra a grande velocità e con il carrello alzato, era scivolato per molti metri fuori dalla pista e poi era andato a sbattere contro il muro di cemento, che sosteneva alcune antenne del sistema di navigazione dell’aeroporto. Dopo l’impatto l’aereo aveva preso fuoco: erano sopravvissute solo due persone, che facevano parte dell’equipaggio ed erano sedute nei posti più vicini alla coda.

La struttura sarà sostituita da una barriera non rigida, e modifiche simili saranno fatte anche in altri sei aeroporti sudcoreani. Il ministero ha anche ordinato che le piste di atterraggio nel paese abbiano uno spazio di sicurezza di 240 metri sgombro di ostacoli alle loro estremità, in modo tale da evitare altri incidenti simili.

