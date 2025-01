Donald Trump ha annunciato nuovi dazi contro la Colombia

Il presidente americano Donald Trump ha detto che imporrà dazi del 25 per cento su tutte le merci che arrivano nel paese dalla Colombia: è una reazione alla decisione del presidente colombiano Gustavo Petro, che domenica aveva impedito l’atterraggio di due aerei militari statunitensi che trasportavano migranti colombiani espulsi dagli Stati Uniti.

Trump ha annunciato le nuove misure con un post su Truth, il suo social network, dai toni molto piccati, in cui tra le altre cose ha accusato «il presidente socialista Gustavo Petro, già molto impopolare tra la sua gente», di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale statunitense. Trump ha aggiunto che i dazi saranno aumentati fino al 50 per cento entro una settimana, e ha annunciato una serie di ulteriori misure nei confronti della Colombia, tra cui la revoca immediata dei visti per i funzionari del governo e l’imposizione controlli doganali più rigorosi nei confronti dei cittadini colombiani.

Petro ha annunciato che vieterà i rimpatri fino a quando gli Stati Uniti non tratteranno i migranti colombiani con «dignità e rispetto», aggiungendo però che sarà disposto ad autorizzarli se Trump accetterà di trasportarli nel paese con aerei civili, e non militari. Secondo il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, inizialmente Petro aveva dato tutti i permessi necessari, ma poi avrebbe annullato l’autorizzazione mentre gli aerei erano ancora in viaggio.

Will Freeman, ricercatore per gli studi sull’America Latina presso il Council on Foreign Relations, un think tank statunitense specializzato in politica estera e affari internazionali, ha detto al New York Times che si tratta di una scelta «temeraria» da entrambi le parti: da un lato l’eventuale l’imposizione dei dazi avrà degli effetti piuttosto significativi sull’economia Colombiana, che dipende in gran parte dalle esportazioni negli Stati Uniti; dall’altro, ha aggiunto Freeman, «per Trump minacciare la Colombia in questo modo è piuttosto audace», dato che è storicamente il principale alleato degli Stati Uniti nell’America Latina.

Non appena entrato in carica, lo scorso 20 gennaio, il presidente statunitense Donald Trump ha introdotto misure molto restrittive sull’immigrazione: tra le altre cose ha promesso che rimuoverà dal paese «milioni e milioni» di persone senza cittadinanza o permesso di soggiorno. Si stima che nel paese gli immigrati irregolari siano circa 11 milioni, molti dei quali fondamentali per l’economia degli Stati Uniti. Prima di essere espulsi, la maggioranza di questi immigrati avrà diritto a fare ricorso presso un tribunale statunitense.

