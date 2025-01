In California ora aspettano la pioggia

Caricamento player

Nel fine settimana in gran parte della California meridionale sono previste grosse piogge: secondo il servizio meteorologico nazionale statunitense, tra sabato e domenica dovrebbe cadere più pioggia di tutta quella caduta negli ultimi sei mesi nella zona.

Una delle speranze è che la pioggia contribuisca a spegnere almeno in parte gli incendi ancora in corso nella contea di Los Angeles, che nelle ultime settimane hanno distrutto migliaia di case e provocato decine di morti nell’area attorno a Los Angeles. Al momento ce ne sono tre grossi che non sono ancora stati contenuti: l’incendio Palisades (a ovest di Los Angeles, vicino a Malibu), l’incendio Eaton (in corso ad Altadena) e l’incendio Hughes, che si è sviluppato mercoledì mattina vicino a Castaic, un’ottantina di chilometri a nord di Los Angeles.

È certo che, in tutti i casi di incendi nelle ultime settimane, la diffusione sia stata favorita dalle condizioni meteo, con venti forti e una bassissima umidità, che ha fatto seccare la vegetazione. Non è sicuro, però, che l’arrivo della pioggia migliorerà la situazione: Ariel Cohen, meteorologo del servizio meteorologico statunitense responsabile dell’area di Los Angeles, ha spiegato che «molta della pioggia prevista per il weekend potrebbe cadere in un lasso di tempo piuttosto breve». Questo aumenterà la possibilità che sulle colline e montagne bruciate nelle ultime settimane, dove il suolo è molto secco ed è stata bruciata gran parte della vegetazione, si vengano a creare fiumi di fango, rocce e detriti (le cosiddette “colate detritiche”) che potrebbero riversarsi velocemente a valle, diventando «un’ulteriore minaccia per la vita umana e per le abitazioni».

– Leggi anche: Perché gli incendi di Los Angeles sono così devastanti

Un altro timore è che i detriti carbonizzati di case, auto e altri oggetti bruciati nelle ultime settimane possano contenere sostanze tossiche. La sindaca di Los Angeles Karen Bass ha ordinato il rapido sgombero dei detriti e l’installazione di barriere di cemento armato e sacchi di sabbia nelle zone bruciate, «per mitigare il grave impatto sulla salute e sull’ambiente causato dalla diffusione di sostanze inquinanti pericolose». Con la pioggia, però, queste sostanze potrebbero essere trasportate fino alle vicine spiagge e all’oceano.

Il direttore dei lavori pubblici della contea di Los Angeles Mark Pestrella ha detto che le sue squadre da giorni rimuovono detriti dalle strade e dai canali di drenaggio nelle aree a rischio di inondazione della città, per evitare che l’acqua che trasporta cenere e altri detriti bruciati entri nel sistema di drenaggio delle acque piovane.

Secondo i meteorologi basterebbe un breve scroscio di pioggia intensa – un temporale, insomma – su una delle zone bruciate negli incendi per innescare una colata detritica. Se le piogge dovessero scendere a ritmo costante e moderato, però, il pericolo sarebbe limitato.