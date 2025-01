Dove guardare i film e le serie tv di David Lynch

Il 16 gennaio è morto a 78 anni David Lynch, uno dei più originali e amati registi della storia del cinema, autore di film onirici e misteriosi come Mulholland Drive e Velluto blu e di una delle serie tv più importanti di sempre, Twin Peaks. Gran parte della sua filmografia è disponibile sulle principali piattaforme di streaming: alcuni film sono compresi negli abbonamenti, altri devono essere noleggiati a parte. Qui c’è una lista, per recuperarli o guardarli di nuovo.

Eraserhead (1977)

Si può noleggiare su Amazon Prime Video e Apple TV (non incluso nel prezzo dell’abbonamento) e su YouTube.

The Elephant Man (1980)

È incluso nell’abbonamento di MUBI, , e si può noleggiare su Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, e TimVision.

Dune (1984)

È l’adattamento cinematografico dello stesso romanzo di fantascienza di Frank Herbert a cui sono ispirati i due film del regista Denis Villneuve con Zendaya e Timothée Chalamet, usciti nel 2021 e nel 2024.

Quarant’anni prima, Lynch aveva provato a sfruttare gli aspetti più profondi del romanzo per creare qualcosa a metà tra un film commerciale di fantascienza e azione e qualcosa di molto autoriale, ma non era andata bene: il produttore era insoddisfatto del risultato e intervenne tagliando e modificando parecchio il montaggio, al punto che Lynch stesso disconobbe il risultato.

Si può guardare gratis (con le pubblicità) sul sito di Mediaset Infinity. Si può noleggiare su YouTube, Amazon Prime Video, e Apple TV.

Velluto Blu (1986)

È incluso nell’abbonamento a Mediaset Infinity. Si può noleggiare su Apple TV e Amazon Prime Video.

Cuore selvaggio (1990)

È incluso nel costo dell’abbonamento su TIMVision e si può noleggiare su Amazon Prime Video, Apple TV e YouTube.

Twin Peaks (1990-1991, 2017)

Su Paramount+ ci sono tutte e tre le stagioni della serie (le prime due, uscite tra il 1990 e il 1991, e la terza, uscita nel 2017), incluse nel prezzo dell’abbonamento. Chi non è abbonato e ha voglia di fare una maratona rapida può approfittare della prova gratuita di una settimana. Altrimenti sul sito di Pluto TV c’è un intero canale gratuito dedicato alla serie, che manda in onda i singoli episodi a specifici orari preannunciati.

Twin Peaks: Fuoco cammina con me (1992)

È il film prequel della serie: si può guardare gratis in streaming sul sito di Pluto TV, oppure si può noleggiare su YouTube, Amazon Prime Video, TimVISION e Apple TV.

Hotel Room (1993)

È un film fatto per la televisione e diviso in tre episodi, ma si trova per intero su YouTube (in inglese, ma in alta qualità):

Strade perdute (1997)

Si può guardare gratis on demand sul sito di Pluto TV. Sennò si può noleggiare su YouTube, Amazon Prime Video, TimVISION e Apple TV.

Una storia vera (1999)

Non è disponibile per lo streaming dall’Italia.

Mulholland Drive (2001)

È incluso nell’abbonamento a MUBI. In alternativa, si può noleggiare su YouTube, Apple TV, Amazon Prime Video e TimVISION.

Inland Empire – L’impero della mente (2006)

È incluso nell’abbonamento a MUBI e si può noleggiare su Amazon Prime Video.

I cortometraggi

Chi avesse già visto tutti i suoi film e volesse guardare qualcos’altro di meno conosciuto trova i cortometraggi su YouTube, anche se non sempre in ottima risoluzione: ecco i link.

Six Men Getting Sick (Six Times), del 1967, Fictitious Anacin Commercial, dello stesso anno; Sailing with Bushnell Keeler, sempre del 1967; Absurd Encounter with Fear, del 1968; The Alphabet, sempre del 1968; Early Experiments, ancora del 1968; The Grandmother, del 1970; The Amputee, del 1974; The cowboy and the Frenchman, del 1988; Premonition Following an Evil Deed, del 1995.

I suoi cortometraggi del 2001: Pierre and Sonny Jim, Head with Hammer, Dead Mouse with Ants, e Ball of Bees #1. Quelli del 2002: Darkened Room, The Pig Walks, The Disc of Sorrow Is Installed, Laura Palmer e The Coyote. BlueBob Egg, del 2004, è qui. I cortometraggi del 2007 sono Absurda, Boat, Bug Crawls, Lamp, Industrial Soundscape, Intervalometer Experiments, Ballerina, Blue Green, e David Lynch Cooks Quinoa.

Nel 2007 è uscito anche More things that happened, che contiene tutte le scene di Inland Empire che non sono state incluse nella versione finale del film, e si può guardare qua. Nel 2010 ha pubblicato i corti Dream #7 e Lady Blue Shanghai; nel 2011 The 3 Rs; nel 2012 Memory Film; nel 2013 Idem Paris; nel 2015 Fire (Pozar). nel 2017 What Did Jack Do? (disponibile su Netflix); nel 2018 Ant Head e This Video of David Lynch Is Not What It Seems. Nel 2020, infine: The Story of a Small Bug, The Adventures of Alan R., The Spider and the Bee, How Was Your Day Honey? e The Mystery of the Seeing Hand.

